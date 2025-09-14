ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" издрапа до 1:1 срещу 10 от "Локо" в Пловдив след гол в 95-ата мин

3284
Снимка: Startphoto.bg

Серийният шампион у нас "Лудогорец" (14 титли поред) бе много близо до първата си загуба за сезона, но успя срещу 10 от "Локо" да стигне до 1:1 в Пловдив.

Спасителното попадение в 95-ата мин вкара Петър Станич.

Преди това в двубоя от 8-ия кръг на елита Каталин Иту (6) откри резултата за домакините, а малко педи почивката халфът им Ивайло Иванов бе изгонен за грубо нарушение срещу Бърнард Текпетей.

Гостите от Разград изпуснаха редица положения, удариха греда, а гол на Ерик Биле бе отменен заради засада. Домакините обаче също имаха шанс за втори гол.

В края на двубоя, за да е почти пълен коктейлът, имаше наченки на меле.

С точката "Лудогорец" има една повече от "Левски" (17:16), който обаче след малко има визита на "Локо" (Сф).

Пловдивчани също с 16 точки са трети.

