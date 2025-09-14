ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шамар пореден за "Юнайтед", "Сити" го удари 3:0 в дербито на Манчестър

3428
Дебютиралият за "Сити" италиански вратар Джанлуиджи Донарума празнува победата с автора на 2 гола Ерлинг Браут Холанд. Снимка: Ройтерс

Поредният си шамар (по-скоро очакван) получи "Манчестър Юнайтед" под ръководството на Рубен Аморим.

В среща от 4-ия кръг на английската Висша лига "червените дяволи" бяха ударени 0:3 от градския съперник "Сити".

На стадиона на "гражданите" за тях резултата откри в 18-ата мин Фил Фодън. Ерлинг Браут Холанд (53, 68) се разписа 2 пъти за победата, с която "Сити" събра 6 точки и се изкачи на 8-ото място.

Със само 4 "Юнайтед" е 14-и.

Шампионът "Ливърпул" измъкна 1:0 при гостуването си на "Бърнли" и е първи с пълен актив от 12 точки.

Мохамед Салах бе точен в 95-ата мин.

