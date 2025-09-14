ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъри Стоилов остана непобеден в Турция след реми 1:1

Станимир Стоилов Снимка: instagram.com/goztepe/

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" продължава без загуба и след 5-ия кръг на турското елит, след като завърши 1:1 при гостуването си на "Кайзери".

В 60-ата минута домакините поведоха чрез Мигел Кардозо.

В 85-ата мин Ефкан Бекироглу от пряк свободен удар изравни за тима на Стоилов.

Така "Гьозтепе" има 9 точки след 2 победи и 3 равенства и заема 4-ата позиция, на 1 точка след 2-ия и 3-ия "Фенербахче" и "Трабзон" и на 6 от шампиона и лидер "Галатасарай".

Само "Галатасарай", "Фенербахче" и "Гьозтепе" са непобедени до момента.

