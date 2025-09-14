Треньорът на "Лудогорец": След ранния гол в Пловдив не бяхме на себе си

Старши треньорът на "Лудогорец" Руи Мота коментира мъченическото равенство 1:1 срещу "Локо" в Пловдив:

"Голът в първите минути промени изцяло нашия подход за срещата. През цялото първо полувреме не бяхме на себе си. Когато не играеш качествено срещу добър отбор, страдаш. Позволихме на "Локомотив" да направи такъв старт и след това трябваше да догонваме.

Създадохме доста ситуации по-късно. Много често играта бе спирана. Това нарушава игровия ритъм. Ние обаче трябваше да продължаваме да опитваме. Тогава, когато играеш срещу десетима души, трябва да имаш търпение и да знаеш точно кога да отправиш удари. Имахме шансове, но трябваше да направим повече. Можем да научим много от този двубой. Знаехме колко труден мач ще бъде. Тук винаги е трудно. Дойдохме с правилната настройка, но не успяхме да спечелим."

От 44-ата мин разградчани играха с човек повече, а изравниха в 95-ата.