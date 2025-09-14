Марин Петков качи "Левски" на върха в елита на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" се измъчи доста срещу отбора на бившия си треньор Станислав Генчев - "Локо" (Сф), но все пак спечели. В "Надежда" "сините" спечелиха 2:1 с гол в добавеното време на капитана си Марин Петков.

С успеха играчите на Хулио Веласкес се качиха на върха в елита на България. "Левски" дръпна 2 точки на върха (има 19) пред "Лудогорец".

Евертон Бала откри резултата за "сините" в 41-ата мин.

В 57-ата Диего Рапосо изравни в "Надежда". Попадението накара "Левски" да заиграе на друго ниво. Треньорът им Хулио Веласкес пусна в игра и тежката артилерия - Мустафа Сангаре. Таранът на "сините" още повече раздвижи играта на отбора си, но гол във вратата на Мартин Величков не падаше. Веднъж и гредата спаси стража на "Локо", след като Майкон изпълни статично положение, а Димитров стреля с глава, но топката се отби в рамката.

В последните минути от редовното време се появи и капитанът на "Левски" Марин Петков. Именно юношата на "сините" донесе на тима си.

Асен Митков центрира от статично положение, отбраната на "Локомотив" не успя да изчисти и Марин Петков реализира след удар с по-силния си ляв крак.

След поражението воденият от Генчев тим от квартал "Надежда" остава на 7-о място с 10 точки.