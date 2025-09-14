"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия излъга Турция и стъпи на европейския връх в баскетбола. Бундестимът спечели 88:83 във финала, игран в Рига.

Двубоят бе епичен, пълен с обрати, но накрая опитът на Германия си каза думата.

До почивката пълният със звезди от НБА тим на новия шампион губеше с 6 точки - 46:40. До края на третата четвърт Германия скъса разликата до 1. В началото на последния период Турция, водена от сензацията на турнира - Алперен Шенгюн, дръпна с 6. Но след това германците се събудиха. И изравниха. Резултатът в заключителните 3 мин вървеше кош за кош. Но накрая Шенгюн пропусна 2 стрелби - една под коша и една тройка, а Германия не сбърка.

Така бундестимът освен световен, вече е и европейски шампион. Това е и втора титла за Германия на Стария континент.

Най-резултатен за победителите бе Исак Бонга - 20 точки.

За южната ни съседка най-много вкара голямата звезда - Алперен Шенгюн - 28.

По-рано днес Гърция спечели бронзовите медали след успех на Финландия 92:89.