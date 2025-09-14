ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кьопоолу

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21294687 www.24chasa.bg

Германия излъга Турция и стъпи на европейския връх в баскетбола

4260
Денис Шрьодер вкара важни 2 точки в последната минута, с което подпечата успеха на родината си. СНИМКА: РОЙТЕРС

Германия излъга Турция и стъпи на европейския връх в баскетбола. Бундестимът спечели 88:83 във финала, игран в Рига.

Двубоят бе епичен, пълен с обрати, но накрая опитът на Германия си каза думата.

До почивката пълният със звезди от НБА тим на новия шампион губеше с 6 точки - 46:40. До края на третата четвърт Германия скъса разликата до 1. В началото на последния период Турция, водена от сензацията на турнира - Алперен Шенгюн, дръпна с 6. Но след това германците се събудиха. И изравниха. Резултатът в заключителните 3 мин вървеше кош за кош. Но накрая Шенгюн пропусна 2 стрелби - една под коша и една тройка, а Германия не сбърка.

Така бундестимът освен световен, вече е и европейски шампион. Това е и втора титла за Германия на Стария континент.

Най-резултатен за победителите бе Исак Бонга - 20 точки.

За южната ни съседка най-много вкара голямата звезда - Алперен Шенгюн - 28.

По-рано днес Гърция спечели бронзовите медали след успех на Финландия 92:89.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Денис Шрьодер вкара важни 2 точки в последната минута, с което подпечата успеха на родината си. СНИМКА: РОЙТЕРС
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища