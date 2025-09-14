Треньорът на "Левски": Важно е да сме скромни

В момента мисля единствено за тренировката утре, а след това и за следващия мач. Загуба на време и енергия е да мислиш за след това. Ден за ден, важно е да сме скромни, сезонът е дълъг. Трябват много усилия. Нужно е да ценим всяка победа. Съсредоточени сме за подготовката за следващия мач.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес след успеха 2:1 над "Локо" (Сф). С победата "сините" се изкачиха еднолично на върха в Първа лига.

Следващият мач на столичани пък е срещу "Лудогорец". И може да даде насоки колко готов е отборът на "Левски" за подвиг - шампионска титла.

"Можеше да решим много по-рано мача заради положенията ни. За съжаление получихме този гол, но след това имахме фантастична реакция. Добре стояхме на терена, изключително стояхме в тяхната половина. Генерално направихме добър мач. Подкрепата на публиката ни бе изключителна, те ни дадоха импулс. След края на мача настръхвам, когато играчите поздравяват феновете. Това е невероятна синергия", коментира испанският треньор.

"Следващият мач с "Лудогорец" не придава значението, което има тази победа. Една победа винаги ти вдъхва увереност и е важно да побеждаваш. Победата ни дава увереност най-вече заради това, което сме постигнали. Искам да отлича играта в този мач и успеха срещу много солиден отбор. Това, което дава увереност, е успехът и ни той ни дава сили за напред", каза испанският предводител на "сините"