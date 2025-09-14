ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без българска победа в предпоследния кръг на турнира в Узбекистан

Иван Чепаринов Снимка: FIDE

Българските шахматисти не успяха да стигнат до победи и в 10-ия, предпоследен кръг на Големия турнир на ФИДЕ, който се провежда в Самарканд (Узбекистан). Иван Чепаринов претърпя поражение при мъжете, докато при дамите Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова се задоволиха с равенства.

Иван Чепаринов отстъпи с белите фигури на индиеца Пентала Харикришна на 47-ия ход. Със загубата той слезе на 71-о място преди утрешния последен кръг с 4,5 точки.

Нургюл Салимова завърши реми с белите фигури срещу Говхар Бейдулаева (Азербайджан). С черните фигури пък Антоанета Стефанова в партията си с Харика Дронавали (Индия) опита да измъкне успеха, но след 34-ия ход двете просто се дебнеха и равенството беше най-логичния изход.

Антоанета Стефанова заема 20-а позиция с 5,5 точки, а Нургюл Салимова е 42-а с 4. Начело излезе със 7.5 точки Вайшали Рамешбабу (Индия), която днес се наложи с белите над украинката Мария Музичук. Също със 7.5 точки на 2-ата позиция с по-лоши допълнителни показатели слезе рускинята Катерина Лагно.

Иван Чепаринов Снимка: FIDE

