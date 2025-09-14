Треньорът на "Локо" (Сф): Скоро не съм говорил с Ивелин Попов

Истината е, че с Ивелин Попов сме разговаряли още лятото. От момента на неговото напускане на "Ботев" (Пловдив) нямаме разговори. Чисти спекулации са това, което четете. Не сме говорили с Ивелин Попов. Всичко може да се случи. Не исках излишно да се разконцентрирам, тъй като играхме с най-добрия отбор в България, въобще не сме мислили на тази тема".

Така треньорът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира появите се слуховете, че Попето ще премине в "Надежда".

Младият спец коментира и поражението 1:2 от "Левски".

"Бяхме близо до точка срещу най-добре представящия се отбор в България в момента. Доволен съм от моя отбор, защото показаха това, което искам от тях – да се раздават на максимум и в края на мача всеки един от футболистите да е доволен от себе си, защото сам знае, че не е имало какво повече да даде. Но има още какво да се желае от нашия отбор, особено в атакуващ план – при разиграванията, при изграждането на постепенни атаки", завърши Генчев.