Мания по братя Николови на световното в Манила (Видео)

Че волейболната гордост на България в лицето на синовете на легендата Владо Николов - Алекс и Симеон, вече са набрали слава в Европа и САЩ, беше ясно, но явно е така и на най-многолюдния континент - Азия.

По принцип в източната му част са запалени много по играта и следят всичко, случващо се около нея.

Във филипинската столица Манила, където в петък стартира световното първенство за мъже, обаче стана пределно ясно, че Алекс и Мони и там са добре познати лица с ранг на звезди от едър калибър и буквално има мания по тях.

Благодарение на отличната игра на двамата, както и на останалите им съотборници, България на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини стартира чудесно на мондиала, пречупвайки Германия с 3:0 в първата си среща от групата.

Това стана след начало в стил Хичкок. Националите изтръгнаха 40:38 първата част и това със сигурност им помогна да вземат останалите 2.

Резултатът е повторение на рекорда за най-точков гейм на световно първенство. През 2006-а в Япония, където България взе бронз, Пуерто Рико би също с 40:38 Тунис, но после падна с 2:3 гейма.

Та след изключително сладката победа филипинската любов заля братя Николови. Стотици искаха селфита с тях и автографи.

В другата среща от групата Словения спечели също с 3:0 срещу Чили. Очаква се всички да победят аутсайдера от Южна Америка. Така при определен сценарий може България, Германия и Словения да завършат с по 2 победи и 1 загуба. Тогава коефициентът при спечелените геймове ще реши кои отбори да заемат първото и второто място, които пращат на 1/8-финалите.

Иначе и Бленджини, и Алекс предупредиха, че успехът над Германия не означава нищо освен една първа крачка към добро представяне на световното в Манила.

Днес от 12,30 ч очакваме втората срещу Словения.