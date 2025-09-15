ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21295649 www.24chasa.bg

"Уест Хем" може да има нов треньор

1440
Нуно Еспирито Санто пристига за първата си тренировка с "Нотингам". Снимка: Фейсбук/"Нотингам"

Бившият мениджър на "Нотингам Форест" Нуно Еспирито Санто може да поеме "Уест Хем", ако Греъм Потър бъде уволнен, съобщава медии на Острова. 

Португалският специалист е разглеждан като основен вариант от ръководството на лондончани в случай на уволнение на Греъм Потър заради слаби резултати във Висшата лига.

След четири кръга от английското първенство "Уест Хем" е на 18-то място в класирането с три точки.

"Нотингам Форест" обяви раздялата си със старши треньора на Нуно Ешпирито Санто на 9 септември. През юни клубът удължи договора с португалеца до 2028 година.

Нуно Еспирито Санто пристига за първата си тренировка с "Нотингам". Снимка: Фейсбук/"Нотингам"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)