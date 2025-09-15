"Уест Хем" може да има нов треньор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият мениджър на "Нотингам Форест" Нуно Еспирито Санто може да поеме "Уест Хем", ако Греъм Потър бъде уволнен, съобщава медии на Острова.

Португалският специалист е разглеждан като основен вариант от ръководството на лондончани в случай на уволнение на Греъм Потър заради слаби резултати във Висшата лига.

След четири кръга от английското първенство "Уест Хем" е на 18-то място в класирането с три точки.

"Нотингам Форест" обяви раздялата си със старши треньора на Нуно Ешпирито Санто на 9 септември. През юни клубът удължи договора с португалеца до 2028 година.