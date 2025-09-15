"Левски" с почивен ден преди дербито с "Лудогорец" на "Герена"

От "Левски" обявиха програмата си петък, когато е дербито с "Лудогорец" на "Герена":
15 септември, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)
16 септември, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
17 септември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (закрита за привържениците и представителите на медиите)
18 септември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
19 септември, петък:
20:30 часа – „Левски" – „Лудогорец" – Първа лига, 9-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов"