"Левски" с почивен ден преди дербито с "Лудогорец" на "Герена"

2988
Снимка: "Левски"

От "Левски" обявиха програмата си петък, когато е дербито с "Лудогорец" на "Герена":

15 септември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)

16 септември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

17 септември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (закрита за привържениците и представителите на медиите)

18 септември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)

19 септември, петък:

20:30 часа – „Левски" – „Лудогорец" – Първа лига, 9-ти кръг – стадион „Георги Аспарухов"

Снимка: "Левски"

