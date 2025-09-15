Аморим: Аз няма да се променя! Ако трябва, ще сменим играчите

Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" Рубен Аморим коментира нарастващите критики, след като отборът му беше разгромен с 0:3 от градския съперник "Сити" в неделното дерби на Висшата лига на стадион „Етихад".

Третата загуба в пет мача във всички турнири остави тима на португалеца на 14-то място във Висшата лига.

"Разбирам това и приемам критиките, че това не е резултат, който подобава на "Манчестър Юнайтед".

Има много неща, за които нямате представа какво се случи през тези месеци. Но аз няма да се променя. Когато искам да променя философията си, ще го реша аз. Ако не, ще трябва да сменим играчите. Така че играя по моя начин и ще играя по моя начин, докато не реша, че трябва да се променя", заяви Аморим.