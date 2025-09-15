ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Рафиня и Левандовски влязоха в историята на испанския елит

Бразилецът Рафиня ликува след единия от головете си. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" победи "Валенсия" с 6:0 у дома в 4-ия кръг на Ла Лига, а нападателите Рафиня и Роберт Левандовски, които влязоха през второто полувреме на мача, отбелязаха по два гола. Играчите станаха първите съотборници в историята на испанските първенства, които отбелязаха два гола, след като влязоха като резерви.

За каталунците бе първо домакинство на стадион "Йохан Кройф" пред едва 6000 зрители. От ръководството се надява, че може да се върне на своя "Камп Ноу" с ограничен капацитет от 27 000 места още в следващия мач на свой терен, който ще е срещу "Хетафе". Но клубът все още не е получил необходимите разрешения от кметството на града.

"Барселона" има 10 точки и е на второ място в таблицата на Ла Лига. "Реал" е начело с 12 пункта.

