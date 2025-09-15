ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Конър Макгрегър се отказа да става президент на Ирландия

Конър Макгрегър СНИМКИ: Инстаграм

Звездата в смесените бойни изкуства (ММА) Конър Макгрегър съобщи, че се оттегля от надпреварата за президентския пост в Ирландия през октомври.

За да има право един ирландец да бъде кандидат за президент на страната, той трябва да има навършени 35 години и да получи номинация от поне 20 члена на парламента или поне четирима представители на местната власт.

"След внимателно проучване и след консултация с моето семейство, аз реших да се оттегля от президентската надпревара. Това не е лесно решение, но е правилното в този момент", написа в социалните мрежи 37-годишният боец, предава БТА.

Той добави, че е благодарен за подкрепата, която е получил и че ще продължи да работи за страната си, но се оплака от регулациите за президентска номинация, които според него са "старомодни" и пречат на Ирландия да проведе "истински демократични избори".

По-рано тази година МакГрегър бе окончателно осъден от 35-годишната Никита Хенд за изнасилване, което според жертвата е станало в хотел в Южен Дъблин през декември 2018 година. МакГрегър бе осъден да заплати на Хенд 250 000 евро, както и допълнителни 1,3 милиона евро разходи по делото.

За момента кандидатите за президентския пост в Ирландия са трима - бившата министърка Хедър Хъмфрис, бившият мениджър по галски футбол Джим Гавин и независимата кандидатка Катрин Конъли.

