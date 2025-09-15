Наталия Киселова поздрави националния ни отбор по бокс за представянето на Световното първенство

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави националния ни отбор по бокс за отличното представяне на Световното първенство в Ливърпул, Великобритания, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

В поздравителен адрес до президента на Българската федерация бокс Красимир Инински председателят на парламента пожелава на състезателите, треньорите и деятелите на един от най-мъжките спортове здраве, много успехи и устрем към нови победи.

„С трепет проследих финала на шампионата в категория до 75 кг с участието на Рами Киуан. Щастлива съм, че за първи път от 16 години български боксьор участва в битката за световната титла и съм възхитена от представянето на нашия млад и перспективен състезател", посочва в поздравителния адрес Наталия Киселова. Тя изразява своята увереност, че спортистът ще радва почитателите на бокса с върхови постижения в годините напред и му пожелава да бъде здрав и все така устремен към титлата.

Със своето бронзово отличие в шампионата на планетата в категория до 60 кг Радослав Росенов показа класата на българската школа, заяви се като бъдещ шампион и за пореден път зарадва любителите на бокса в България, отбелязва председателят на Народното събрание. Уверена съм, че още на следващото голямо първенство той ще накара публиката да се изправи на крака и да слуша „Мила Родино" в чест на най-добрия на ринга, посочва Наталия Киселова.