"Борусия" (Д) и "Байерн" са №1 по пълни стадиони в Европа

Германските "Борусия" (Дортмунд) и "Байерн" Мюнхен водят в Европа по средна посещаемост на мачове от елитните дивизии, съобщава УЕФА.

Английският "Манчестър Юнайтед" и "Реал" (Мадрид) са начело в общата посещаемост на мачовете си от сезон 2024/2025.

"Борусия" и "Байерн" разпродадоха стадионите си за всички мачове, като 100% капацитет им даде средно 81 321 и 75 000 фенове съответно.

"Реал" запълни 85% от местата си, което е средно 73 345, а "Юнайтед" имаше 73 342 души във всички мачове от Висшата лига, което е 97% капацитет.

Любопитно е, че втородивизионният германски "Шалке 04" е на 10-о място в класацията със средно 61 655 и 99% капацитет.

По отношение на общата посещаемост във всички състезания "Юнайтед" е начело с 2 200 286 зрители на „Олд Трафорд", а "Реал" има 2 053 673 на „Бернабеу".

Отборите от Бундеслигата имат два домакински мача по-малко от тези в елита на Англия, Испания и Италия, както и от други формати за купи.

Бундеслига е запълнила стадионите си до 96% през сезона, а 254 европейски клуба са достигнали поне 50% капацитет.

Английската Висша лига е на върха на средната посещаемост с 40 389 на мач.

УЕФА съобщи, че рекордните 233 милиона фенове са посетили мачове.