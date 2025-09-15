ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

45 лева пакетна цена за 4 домакински мача на "Лудогорец" в Европа

"Лудогорец" стартира срещу "Малмьо" в Лига Европа. Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" стартира свободната продажба на пакетни билети за домакинските мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. Пакетните билети за всички домакинства са с 25% отстъпка от цената на единичните пропуски, информират от сайта на клуба от Разград.

Цени на билетите:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 - 50 лв. / Пакетна цена: 150 лв.

Сектор В, блокове 1 и 6 - 20 лв. / Пакетна цена: 60 лв.

Сектор „Моци" - 15 лв. / Пакетна цена: 45 лв.

Домакински мачове на "Лудогорец" в основната фаза:

02.10.2025 (четвъртък), 19,45 ч. с "Реал Бетис"

27.11.2025 (четвъртък), 19,45 ч. със "Селта"

11.12.2025 (четвъртък), 19,45 ч. с ПАОК

29.01.2026 (четвъртък), 22:00 ч. с "Ница"

"Лудогорец" стартира срещу "Малмьо" в Лига Европа.
