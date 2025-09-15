45 лева пакетна цена за 4 домакински мача на "Лудогорец" в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" стартира свободната продажба на пакетни билети за домакинските мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. Пакетните билети за всички домакинства са с 25% отстъпка от цената на единичните пропуски, информират от сайта на клуба от Разград.

Цени на билетите:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 - 50 лв. / Пакетна цена: 150 лв.

Сектор В, блокове 1 и 6 - 20 лв. / Пакетна цена: 60 лв.

Сектор „Моци" - 15 лв. / Пакетна цена: 45 лв.

Домакински мачове на "Лудогорец" в основната фаза:

02.10.2025 (четвъртък), 19,45 ч. с "Реал Бетис"

27.11.2025 (четвъртък), 19,45 ч. със "Селта"

11.12.2025 (четвъртък), 19,45 ч. с ПАОК

29.01.2026 (четвъртък), 22:00 ч. с "Ница"