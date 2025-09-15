Наталия Киселова поздрави тенисистите ни за успеха на Световната група I на Купа „Дейвис“

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изпрати поздравителен адрес до председателя на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Стефан Цветков по повод успеха на тенисистите ни срещу Финландия в двубоя за Световната група I на Купа „Дейвис". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Историческият резултат на нашите тенисисти отново обедини българската публика, която на препълнените трибуни и пред телевизионния екран подкрепяше нашия отбор, отбелязва Наталия Киселова. Героите на България Александър Василев, Иван Иванов, Пьотр Нестеров, Янаки Милев и Александър Донски с капитан Валентин Димов и помощник-треньор Тихомир Грозданов показаха в хода на петте срещи огромно желание за победа, дисциплина и стабилност в отиграванията, допълва тя. По думите й представянето им е пример за това как трябва да се защитава националната чест и това няма да бъде последният случай, в който с вълнение ще следим техните изяви.

Убедена съм, че в предстоящия бараж за изкачване в Световната група през февруари 2026 г. българските тенисисти отново ще дадат най-доброто от себе си и с гордост ще играят за Родината, пише в поздравителния адрес председателят на парламента.