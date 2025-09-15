ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21297196 www.24chasa.bg

Наталия Киселова поздрави тенисистите ни за успеха на Световната група I на Купа „Дейвис“

1284
Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изпрати поздравителен адрес до председателя на Управителния съвет на Българската федерация по тенис Стефан Цветков по повод успеха на тенисистите ни срещу Финландия в двубоя за Световната група I на Купа „Дейвис". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Историческият резултат на нашите тенисисти отново обедини българската публика, която на препълнените трибуни и пред телевизионния екран подкрепяше нашия отбор, отбелязва Наталия Киселова. Героите на България Александър Василев, Иван Иванов, Пьотр Нестеров, Янаки Милев и Александър Донски с капитан Валентин Димов и помощник-треньор Тихомир Грозданов показаха в хода на петте срещи огромно желание за победа, дисциплина и стабилност в отиграванията, допълва тя. По думите й представянето им е пример за това как трябва да се защитава националната чест и това няма да бъде последният случай, в който с вълнение ще следим техните изяви.

Убедена съм, че в предстоящия бараж за изкачване в Световната група през февруари 2026 г. българските тенисисти отново ще дадат най-доброто от себе си и с гордост ще играят за Родината, пише в поздравителния адрес председателят на парламента.

Наталия Киселова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)