Историческо първо първенство по хокей на лед за жени в България

За първи път в историята България ще има първенство по хокей на лед за жени. От 21 септември стартира първия турнир за купата с участието на три отбора - "Ирбис", "Славия" и НСА.

НСА ще бъде воден от Теодор Асенов и в него ще играят Стефани Стоянова, Албена Павлова, Севгюл Чобан, Зорница Дикова, Лена Иванова, Яна Спасова (вратар), Тереза Фиткарова, Адреана Димитрова, Лилия Теодорова, Ивон Бозукова и Стиляна Юрукова.

В състава на "Ирбис" с треньор Янаки Гачев са Ванеса Георгиева, Поля Димова, Емануала Петкова, Моника Недялкова (вратар), Мартина Златева, Йоанна Петрова, Ния Темешкова, Айя Кьосева, Виктория Димова, Николета Николова и Ивая Цвяткова.

И в отбора на "Славия", който е с треньор Борислав Благоев са Мария Руневска, Калина Димова, Калина Личева, Мая Георгиева, Ангелина Димова (вратар), Сабина Бурова, Ивайла Симеонова, Виктория Георгиева, Божидара Ангелова, Мартина Голосманова и Йоана Попова.