България стигна 1/8-финал на световното след героично 3:2 над Словения!

Волейболистите на България стигнаха предсрочно до 1/8-финалите на световното първенство в Манила.

Във филипинската столица момчетата на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини героично изтръгнаха победа с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) над Словения във втория си мач от групата.

Така нашите имат 2 успеха и 5 точки. Словения и Германия са с по една победа (4 и 3 т.), а в последния кръг играят помежду си. Така България, която среща Чили, няма как да бъде изместена от едно от първите 2 места, които пращат в елиминациите.

Националите тръгнаха чудесно в мача днес – първо с 3:0, а след това при добра серия от сервис на Алекс Николов доведе до 9:2.

Този аванс даде основата за уверено спечелване на първата част.

Втората стартира също отлично – 7:1. Последва наказателна акция, завършила с 25:14.

Третият гейм започна равностойно, но постепенно съперникът натрупа преднина и успя да намали изоставането си.

Словенците стигнаха и до изравняване, след като измъкнаха завързаната четвърта част, в който тимът ни бе близо до съперника, но не успя в края да обърне нещата в своя полза.

В тайбрека драмата стана пълна. Съперникът водеше до 11:9, когато на сервис застана Алекс Николов. Нашите обърнаха резултата до 13:11, а след това успяха да затворят мача, постигайки успех срещу 6-ия в световната ранглиста.

Алекс отново бе най-резултатен за България с 26 точки (1 блок, 2 аса).

Аспарух Аспарухов добави 17 точки (2 блока, 2 аса). Илия Петков направи 5 блокади при 11 те си точки (1 ас), а 18-годишният ни разпределител Симеон Николов завърши с впечатляващите за поста си 10 точки (4 аса).

Последният ни мач в групата срещу Чили е в сряда от 8,30 ч.