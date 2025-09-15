Георги Иванов-Гонзо и кметът на Бургас откриха обновен стадион пред големи имена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Български футболен съюз и кметът на Бургас Димитър Николов откриха реновирания стадион в квартал "Ветрен" в град Бургас.

Съоръжението е изградено в партньорство между Община Бургас и БФС, като то ще предостави модерни условия за детско-юношески футбол и масов спорт.

Инвестицията за обновяване на терена е направена по програма "Хеттрик" на УЕФА. Игрището е с изкуствена тревна настилка от най-висок клас и разполага с всички необходими сертификати от Европейската футболна централа. Размерите на футболния терен са 90 на 60 метра.

Спортният комплекс, който е едва на 15 километра от центъра на Бургас, ще разполага и с електрическо осветление, което ще допринесе за експлоатацията му и в по-късните часове на деня.

На откриването присъстваха и именити футболни деятели сред които Димитър Димитров – Херо, Златко Янков, Милен Георгиев, Любомир Шейтанов, Диян Петков. Присъстваха още Сливенският митрополит Арсений, областният управител на област Бургас Владимир Крумов, кметът на Бургас Димитър Николов, заместник-кметът по въпросите на спорта и туризма Манол Тодоров, общински съветници, общественици.

След официалната церемония ФК „Бургас спорт 2011 – 2012" направиха тренировка на новият терен.