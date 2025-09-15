ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националите чакат голям съперник за купа "Дейвис"

Дуплантис скочи 6,30 м на световното в Токио за нов рекорд

Арманд Дуплантис позира до постижението си. Снимка: Ройтерс

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис (Швеция) подобри постижението си с един сантиметър, спечелвайки с 6,30 метра титлата от първенството на планетата по лека атлетика в Токио.

В японската столица скандинавецът направи поправка на рекорда за общо 14-и път. Световното злато пък грабва на 3-и пореден шампионат.

Дуплантис не само спечели златото в дисциплината овчарски скок, но и 80 000 долара за титлата, както и допълнителен бонус от 100 000 долара за световен рекорд.

Гръцкият лекоатлет Емануил Каралис заслужи среброто с резултат от 6,00 метра, а бронзът остана за австралиеца Къртис Маршал с лично постижение от 5,95.

