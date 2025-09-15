Легендата Петър Зехтински се разчувства до сълзи на 70–годишнината си (Снимки)

Всички днешни поздравления, които получих, се дължат на моето минало като футболист, каза той

Не съм особено добре, самотата е ужасна, призна големият футболист

Голяма почит оказа Пловдив на легендата Петър Зехтински, който навърши 70 години. Устроиха му подобаващо честване в тържествената зала на общината. Футболисти и ръководство на "Ботев" (Пд) го поздравиха подобаващо. През целия ден получаваше обаждания и честитки, които го разчувстваха до сълзи.

"Много хора ме изненадаха. Над 100 души ми се обадиха. Невероятно тържество ми организираха в община Пловдив, оттам ме закараха на стадион "Христо Ботев". Целият отбор и ръководството ме поздрави. Развълнувах се доста и чак сега се прибирам (в късния следобед - б.а.). Викам да полегна малко, да си почина", разказа пред "24 часа" големият футболист.

Как се чувства на 70, питаме го. "Не особено добре. Самотата е ужасна (съпругата му неотдавна си отиде след тежко заболяване - б.а.). Трудно ходя, особено вечер ме болят краката. Не съм това, което трябваше да бъда", признава с тъга той. Мнозина го окуражаваха на празника с "Горе главата". А той им отвръщаше, че ще се постарае да се справи.

"Като обърна поглед към миналото, винаги се спомням за хубави неща. По принцип не е добре човек да гледа назад, но когато се сети за щастливите моменти, това му носи радост. Всички днешни поздравления, които получих, се дължат на моето минало като футболист", каза той.

Питаме го как вижда футбола и изобщо спорта днес. "По-зле, отколкото по наше време", отговори лаконично той. И не се нае да прави прогнози.