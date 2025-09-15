ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Юнайтед" няма да маха Аморим

1620
СНИМКА: РОЙТЕРС

Ръководството на "Манчестър Юнайтед" все още има доверие в мениджъра на клуба Рубен Аморим, съобщава "Манчестър Ивнинг Нюз".

В неделя "червените дяволи" загубиха с 0:3 при гостуването си на градския противник "Сити" в дербито от четвъртия кръг във Висшата английска лига. Под ръководството на Аморим отборът на "Юнайтед" спечели само 8 от 31 мача във Висшата лига, което е един от трите най-лоши резултата сред мениджърите на клуба.

Британското издание отбелязва, че оставането на португалеца на "Олд Трафорд" не е поставено под въпрос.

След 4 изиграни кръга "Юнайтед" е на 14-то място в класирането с 4 точки. В следващия кръг 20-кратните шампиони на Англия ще играят у дома срещу "Челси".

СНИМКА: РОЙТЕРС

