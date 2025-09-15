Състоянието на лидера на "Локо" (Пд) още не е ясно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на "Локомотив" (Пловдив) Димитър Илиев получи контузия по време на вчерашната среща с "Лудогорец". Той напусна терена принудително в 73-ата минута при равенството 1:1 с хегемона от Разград.

Днес лидерът на тима от "Лаута" мина на ядрено-магнитен резонанс. Прегледът показа, че той има хрущялна увреда на капачката, която се е получила вследствие на силен удар в коляното.

Предстоят допълнителни изследвания и консултации, които ще определят дали Димитър Илиев ще се подложи на лека операция или ще може да се възстанови без оперативна намеса, обясниха от пловдивчани.