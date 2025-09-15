Намалиха наказание на национал в Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският защитник на "Хееренвеен" Християн Петров ще пропусне само един мач, след като получи червен картон срещу "Фейенорд" в 5-ия кръг на нидерландския елит.

Националът бе декориран с два жълти картона при гостуването на тима си.

Вторият обаче бе преразгледан от дисциплинарната комисия.

Причината - Петров преследваше нападателя на домакините Аясе Уеда, леко го хвана през кръста, но веднага го пусна и в никакъв случай японският му противник не е загубил равновесие или предимство за топката. Реферът Робин Хенсгенс обаче изтича и вдигна втори жълт картон.

Във форумите в социалните мрежи веднага се появиха коментари, че българинът е станал жертва на желанието на съдията да изравни хората на терена, тъй като в 57-ата минута беше изгонен голмайсторът Анис Хаджи Муса.

Така преразглеждането доведе до 1 мач наказание на Петров, както е обичайно за два жълти картона.