Уникален триумф за България! Лео Кралев шампион на картинг в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път в историята български пилот триумфира в една от най-силните вериги по картинг в света ROK Cup Italia 2025. Лео Кралев триумфира след две победи в последния кръг на легендарната писта "Саут Гарда" в Лонато.

Преди състезанието преднината на Лео в генералното класиране бе сведена само до 3 точки, след като в три поредни старта бе избутван от пистата от съперниците си, които се отърваваха само с наказание за сметка на класирането на българина.

В последния старт участваха 34 пилоти от 16 различни националности, сред които и някои от най-силните състезатели от световните картинг шампионати за тази възрастова категория.

В квалификацията Лео остана пети, на 9 стотни от първия. Първите 30 пилоти бяха в рамките на секунда разлика, което показва изключителната конкуренция.

В първото състезание Лео показа изключителни нерви и на първия завой бе вече трети, а в седмата обиколка задмина и втория. Последните три тура предложиха истинска драма - Лео Кралев и Нейтан Лукас си разменяха лидерството в ожесточена битка, като българският пилот надделя и завърши първи.

Във втория старт, проведен с обърната решетка на първите осем пилоти, Лео се измъкна от незавидната позиция и отново триумфира.

Така Лео триумфира и в генералното класиране на ROK Cup Italia 2025 в категория Mini U10 с общо 367 точки – цели 53 повече от втория Джовани Венторино. За сезона той записва шест победи и едно второ място.

Лео Кралев е първият български пилот, който печели титла в един от най-престижните картинг шампионати за тази възраст. Той е най-малкият син на първия българин, карал във Формула 2 - Пламен Кралев.