Следващите 3 мача дават отговор какво може да постигне “Левски”

“Левски” стъпи за първи път еднолично на върха в Първа лига. “Сините” този път се възползваха от втората поредна грешка на 14-кратния шампион “Лудогорец”, който след като преди паузата за националите не успя да победи “Локо” (Сф) в Разград, сега сбърка при визитата и на другия “железничарски” тим, но от Пловдив - 1:1. Отборът на Хулио Веласкес пък надигра 2:1 “Локо” (Сф) в “Надежда” и от дълго време насам поведе в подреждането след толкова напреднала част от сезона. А това накара феновете на столичани да мечтаят най-сетне отборът им да бутне хегемонията на разградския тим.

Именно с хегемона у нас в последните 14 години е следващият мач на “Левски”. В петък играчите на Хулио Веласкес посрещат на “Герена” “Лудогорец”. След това предстоят още 2 сериозни теста за предвождания от испанския спец тим - гостувания на пловдивските “Локо” и “Ботев”.

Именно след трите мача до края на септември ще е ясно и какво може да постигне “Левски” през този сезон. В горещите юли и август се създаде еуфория покрай европейските мачове и достигането до плейофите в Лигата на конференциите. Инерцията от добрите изяви на терена за “сините” футболисти бе пренесена и в родното първенство, където столичани къде пестеливо, къде - не, трупат точки, докато останалите бъркат.

Ако “сините” спечелят всичките си мачове до края на месеца, със сигурност ще се превърнат в единствен фаворит за бутане на хегемонията на “Лудогорец” с оглед и на слабото представяне на тима от Разград под ръководството на Руи Мота. Евентуален успех в петък на “Герена” ще означава, че столичани ще имат 5 точки аванс пред “Лудогорец”, за който от края на септември почти през седмица предстои и доста сгъстен график - освен мачовете в елита такива и в същинската фаза на Лига Европа. Нещо, което неминуемо ще доведе до умора в състава на разградчани. При малко спечелени точки срещу пловдивските тимове и “Лудогорец” обаче отиваме в другата крайност - няма да има голяма разлика с клуба от Разград, а знаем, че там усетят ли възможност, веднага я грабват и не чакат втора покана.

В същото време БФС отново отряза мераците на “Левски” рефер от чужбина да ръководи двубоя им с “Лудогорец”. “Сините” признаха, че са изпратили запитване до Съдийската комисия към БФС за дербито от 9-ия кръг. Оттам обаче отказват с мотива, че е прието решение да не се допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.

Така последният мач, който бе ръководен от чужд съдия, бе преди 5 г., когато френският съдия Клеман Тюрпен свири загубата на “Левски” 1:2 от “Славия” на “Герена”. Назначението му обаче не бе, защото някой от клубовете поиска, а по молба на френската федерация, за да може съдиите им да трупат опит, докато тамошният шампионат бе спрян заради пандемията.