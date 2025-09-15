"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-добрият ни скиор Алберт Попов вече тренира на сняг. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

28-годишният Попов, който през миналия сезон записа първата си победа в състезание за световната купа и първа победа за България в последните 45 години, е в швейцарския курорт Саас-Фее.

"Откъснах се за малко от социалните мрежи, за да заредя батериите през лятото. Вече съм на линия, първият лагер на сняг в Саас Фее е вече факт. Мотивацията за предстоящия сезон и Олимпийските игри е много силна", написа Попов в профила си във Фейсбук.

Първият старт за сезона от световната купа при мъжете е гигантският слалом в Зьолден, Австрия на 25 октомври, а първият слалом е на 15 ноември в Леви, Финландия.