Националите чакат голям съперник за купа "Дейвис"

2312
Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

Радостта отминава и в плановете следва новата задача.

Това е положението в българския национален отбор по тенис. След като измъкнаха 3:2 срещу Финландия в Пловдив, на състезателите ни за купа “Дейвис” предстои участие в квалификациите за най-горната дивизия на световното за мъже.

За първи път в историята от въвеждането на актуалния формат България получи такава възможност. В началото на следващата година са квалификациите и две победи осигуряват участие във финалите в Болоня (Ит) през ноември.

Кой ще бъде първият ни съперник? Това ще стане ясно след жребия в Лондон. Според сегашния регламент в квалификациите участват победителите в плейофите в Световна група I (като България) и отбори, играли в елиминациите или във финалния турнир.

В нашата ситуация са още 12 отбора - Бразилия, Чили, Канада, Великобритания, Корея, Норвегия, Сърбия, Словакия, Швеция, Индия, Перу и Еквадор. Тъй като идват от по-долна група, тези състави няма да бъдат поставени и това означава много сериозен съперник в първия кръг. Финалисти през този сезон са шампионът Италия, Испания, Аржентина, Австрия, Белгия, Чехия, Франция и Германия. В квалификациите пък не успяха Нидерландия, Австралия, Унгария, Япония, САЩ, Дания и Хърватия.

Регламентът за мачовете в елиминациите е същият като в другите дивизии - домакинството зависи от предишния двубой между отборите (винаги е разменено), а ако няма такъв, държавата, която приема срещата, се определя след теглене на жребий.

“Всичко е добре, когато завършва добре. Някои от момчетата вече заминаха за следващите си турнири. Ще изчакаме жребия за квалификациите и тогава ще правим планове”, коментира капитанът на България Валентин Димов.

