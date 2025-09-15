"Левски" продаде сектор "А" за "Лудогорец"

"Левски" се похвали, че билетите за сектор „А" за дербито с "Лудогорец" са разпродадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е на 19 септември (петък) от 20,30 часа на стадион „Георги Аспарухов".
„Сектор „А" е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо. Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.
Благодарим за подкрепата!", написаха от "Герена".
В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.
Цени на билетите:
Сектор А, VIP: 100 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Ложи 2 и 3: 46 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блок 1914: 40 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 1 и 2: 33 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 3 и 4: 27 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 23 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Б: 14 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор В: 20 лв.
Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);
Сектор Г: 14 лв.
Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и половина преди началото на мача.
Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов".