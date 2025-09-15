"Левски" продаде сектор "А" за "Лудогорец"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" се похвали, че билетите за сектор „А" за дербито с "Лудогорец" са разпродадени. Двубоят от 9-ия кръг на Първа лига е на 19 септември (петък) от 20,30 часа на стадион „Георги Аспарухов".

„Сектор „А" е напълно разпродаден за мача с „Лудогорец" и ще грее в синьо. Съвсем скоро целият стадион ще посинее. 12-ият играч е на пост - готов да вдъхновява отбора до последната секунда.

Благодарим за подкрепата!", написаха от "Герена".

В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба.

Цени на билетите:

Сектор А, VIP: 100 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Ложи 2 и 3: 46 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блок 1914: 40 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 1 и 2: 33 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 3 и 4: 27 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор А, Блокове 5, 6, 7 и 8: 23 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Б: 14 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор В: 20 лв.

Отстъпки – 10% (детска карта), 10% (бронзова карта); 15% (сребърна карта); 25% (златна карта);

Сектор Г: 14 лв.

Феновете на отбора гост ще могат да си закупят пропуски от касата пред Сектор Г, която ще отвори един час и половина преди началото на мача.

Децата до 7 години включително, влизат безплатно на мача, но не могат да ползват седящи места на стадион „Георги Аспарухов".