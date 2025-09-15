Отново пълен провал за борбата на световното в Загреб

И последните ни представители в свободния стил записаха по една победа на световното по борба в Загреб. Така нашите завършват шампионата само с 6 победи, повечето в квалификациите, и след това приключваха.

По абсолютно същия начин се разви първенството и за Ахмед Магамаев (97). В предварителния кръг той надви молдовеца Раду Лефтер със 7:3. В 1/8-финала обаче загуби с 3:6 от бронзовия медалист от олимпиадата в Париж Амирали Азарпира (Иран). Все пак снощи иранецът стигна до 1/2-финал и може да изтегли Магамаев към репешажа.

Микяй Наим (65) загуби драматично с 8:9 от украинеца Андрий Биличук, след като от щаба на съперника му подадоха контестация, която в крайна сметка даде 2 точки на съперника му и така българинът падна. Логично още в следващия кръг Биличук загуби и така Наим отпадна от световното.

Сега предстоят схватките при жените, където имаме три представителки.

