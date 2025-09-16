Кое всъщност е впечатляващото в стигането на световен 1/8-финал от волейболистите

България предсрочно се класира за 1/8-финалите на световното по волейбол за мъже и го направи по впечатляващ начин.

Във филипинската столица Манила отборът на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини, който е най-млад на мондиала, със средна възраст от 23,2 г., имаше много трудни моменти във втория си мач от груповата фаза.

Успя обаче да пречупи с 3:2 Словения. Така България няма как да бъде изместена от едно от първите 2 места в крайното подреждане.

Освен силната и в много моменти зрелищна игра, съчетана с хладнокръвие в трудните мигове, постигнатото от волейболистите ни е още по-впечатляващо и по друга причина.

Националният отбор на България за втори път поред победи Словения и Германия, след като го направи и в Лигата на нациите.

Така показа, че няма нищо случайно в доброто представяне, което със сигурност е било поставено под съмнение от онази порода български фенове, които все не са доволни и каквото и да се направи, им малее. За съжаление, те не са малко.

За справка кои са въпросните 2 съперника. Словенците заемат 6-ата позиция в световната ранглиста, а във финалите на Лигата на нациите се наредиха 4-и.

Германия е на 10-о място в ранглистата. Благодарение на победите си в Манила България се придвижи на 12-ата позиция.

За националите в групата остана мач с аутсайдера Чили утре от 8,30 ч. Каквато и да е победа ще означава първо място в класирането и съответно по-преодолим съперник в 1/8-финалите. Той ще дойде от групата със САЩ, Куба, Португалия и Колумбия. Двубоят ще е на 22 септември.