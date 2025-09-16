ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има ли наистина храни с отрицателни калории и отсл...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21303307 www.24chasa.bg

Георги Братоев се завръща в "Дея"

Велизар Маджаров

1624
Георги Братоев Снимка: НВЛ

Бившият национал Георги Братоев се завръща в отбора на "Дея", след като преди дни се раздели с другия бургаски отбор "Нефтохимик".

37-годишният разпределител се включи на пълни обороти в тренировките на тима, с който ще започне четвърти сезон, като в този период има спечелена купа на България и бронзови медали в Супер Волей.

"С Георги се разбрахме. Освен играч, ще има важна роля да помага в тренировките за израстването на другите ни два млади перспективни разпределители, сред които е и националът до 19 години Иван Узунов.

Забранено му е да спори със съдии и съперници. Той е наясно, че това само вреди на него и отбора. Доста е надъхан", заяви  пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров.

Капитан на отбора ще бъде Валентин Братоев. В началото на октомври, "Дея" ще се пусне на турнир в зала "Бойчо Брънзов", организиран от "Нефтохимик", с участието още на "Берое" и "Черно море". 

Георги Братоев Снимка: НВЛ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)