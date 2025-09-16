Георги Братоев се завръща в "Дея"

Бившият национал Георги Братоев се завръща в отбора на "Дея", след като преди дни се раздели с другия бургаски отбор "Нефтохимик".

37-годишният разпределител се включи на пълни обороти в тренировките на тима, с който ще започне четвърти сезон, като в този период има спечелена купа на България и бронзови медали в Супер Волей.

"С Георги се разбрахме. Освен играч, ще има важна роля да помага в тренировките за израстването на другите ни два млади перспективни разпределители, сред които е и националът до 19 години Иван Узунов.

Забранено му е да спори със съдии и съперници. Той е наясно, че това само вреди на него и отбора. Доста е надъхан", заяви пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров.

Капитан на отбора ще бъде Валентин Братоев. В началото на октомври, "Дея" ще се пусне на турнир в зала "Бойчо Брънзов", организиран от "Нефтохимик", с участието още на "Берое" и "Черно море".