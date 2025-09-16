ФИФА обединява есенните мачове на националните отбори в един по-голям период

ФИФА обяви на официалния си сайт сливането на двете почивки от клубния футбол за мачове на националните отбори, провеждани всяка година през септември и октомври. Правилото ще влезе в сила през есента на 2026 г.

Сега есенната международна клубна ваканция ще продължи от 21 септември до 6 октомври. През този един период националните отбори също ще могат да играят не повече от четири мача, но ФИФА се надява, че подобно решение ще намали броя на контузиите сред футболистите. Освен това, футболистите ще спестят едно летене до мястото на лаегра на националния отбор.