Треньорът на ПСЖ взима пример от ръгбито - гледа мача от трибуните

Старши треньорът на френския "Пари Сен Жермен" Луис Енрике разказа защо изгледа част от мача от 4-ия кръг на Лига 1 с "Ланс" от трибуните на стадион "Парк де Пренс" вместо от резервната скамейка. Срещата завърши с победа на домакините с 2:0.

"Моят екип и аз се опитваме да подобрим резултатите си от дълго време. Отдавна съм виждал треньори по ръгби, които гледат на мачовете от съвсем различна гледна точка. Исках да гледам първото полувреме от трибуните и беше страхотно. Виждам всичко и контролирам всичко. По време на почивката между полувремето разговорът с играчите беше много информативен, защото видях как и кой играе на терена", каза Енрике след мача.

"Пари СЖ" излиза днес срещу "Аталанта" в първия си мач от Шампионската лига.