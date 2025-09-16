Дибала отново се контузи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Рома" Пауло Дибала се контузи в мача от серия "А" при домакинската загуба от "Торино" с 0:1 и ще отсъства 1-2 седмици, съобщават италиански медии.

31-годишният аржентинец е диагностициран с лека контузия на подколянното сухожилие на лявото бедро. Той беше заменен на полувремето в мача срещу "Торино".

Футболистът може да пропусне мача срещу "Лацио" от серия "А" на 21 септември и мача срещу "Ница" в Лига Европа на 24 септември. Дибала не е отбелязал гол в три мача през този сезон.

Националът на Аржентина се завърна на терена в края на август за старта на първенството, като влезе от пейката при победата на "Рома" над "Болоня" с 1:0.

Това бе първи официален мач за Дибала от март, когато получи поредната си контузия и се наложи да претърпи операция.