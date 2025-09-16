Българин с двоен наряд в Шампионската лига, единият е за "Байерн" на Гайдаров

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българин получи двоен наряд в Шампионската лига. В един ден Ичко Лозев ще е съдийски наблюдател на двубоя “Байерн” - “Челси” в сряда, който е от 22 часа българско време. Преди това от 17 часа ще е на същия двубой, но от младежката лига на УЕФА. Наставник на баварците до 19 г. е българинът Петър Гайдаров.

Двубоят “Байерн” - “Челси” бе поверен на Хосе Мария Санчес Мартинес от Испания с помощници Раул Кабанеро Мартинес и Иниго Прието Лопес де Сераин.

Четвърти е Гиермо Куантра Фернандес, а за ВАР ще отговарят Карлос дел Серо Гранде и нидерландецът Роб Диеперник.

Рарес Джордже Видикан (Румъния) пък е назначен за младежкия двубой.

Румънците явно вече са едни от най-добрите съдии в Европа, след като и Мариан Александру Барбу ще направи дебют в турнира на двубоя “Славия” - “Бодьо/Глимт”.

“Байерн” - “Челси” е един от най-интересните двубои от първия кръг на най-престижния евротурнир.

