Легенда: Момчетата в националния имат характер и потенциал

Волейболната легенда Борислав Кьосев - бронзов медалист от световното първенство през 1986 година, когато печели и място в идеалния отбор на мондиала, говори за ценния успех на националите с 3:2 над Словения на шампионата във Филипините пред официалния сайт на Българската федерация по волейбол.

"Моето мнение е, че Словения влезе много трудно в първите два гейма. Ние бяхме на обратния полюс. Нашият отбор трябва да използва максимално своя потенциал при началния удар. Показахме, че дори при умерен риск, този елемент може да ни донесе предимство. Няма да е грешка, ако кажа, че словенците играха толкова, колкото ние им позволихме. Особено във втория гейм - изобщо не им позволихме да влязат в ритъм", заяви Кьосев.

"След втората част обаче, всичко се обърна. За тях нямаше друг вариант, освен да рискуват всичко със сервиса. Нямаха много директни точки, но началният им удар беше достатъчно агресивен, за да разсее нашето посрещане - а това означаваше, че нападателите ни бяха принудени да атакуват срещу двойна и тройна блокада. Оттам дойде и успешната им защита. На моменти спасяваха почти невъзможни топки. В петия гейм се мобилизирахме, въпреки че самият развой не беше в наша полза. Тук идва мястото на характера и ние го видяхме. Този гейм показа, че имаме много голям потенциал, като е въпрос на постоянство нашата игра да не пада под нивото на възможностите, които имаме. Хареса ми, че като отбор успяхме да си вземем мача. Всеки даде своя принос - не само играчите, а и треньорът, и целият щаб. Още повече ми допада, че имаме две победи от два мача срещу много силни съперници като Германия и Словения", коментира още Борислав Кьосев.

След двата успеха нашите се класираха за 1/8-финалите, а утре играят последен мач в групата с Чили.

"Когато имаш 5-6, дори 7 състезатели на високо ниво, с голям арсенал от възможности, тогава един треньор може да си позволи да прави различни вариации в игровите постройки. Това за мен е радващо, защото един топ треньор като Джанлоренцо Бленджини знае много добре какво може да изисква и не би си позволил да рискува с нещо, което играчите му не могат да изпълнят. Имаме хора, които могат да играят като крайни нападатели, като диагонал и това дава възможност на треньора да твори. Александър Николов може да играе в зона 4, но и като диагонал. Същата е ситуацията с Аспарух Аспарухов. Имаме и Венислав Антов. Това е истинско богатство за нашия треньор. За мен е изключително приятно да виждам как тези млади момчета, повечето от тях дебютанти на световно първенство, играят модерен, съвременен волейбол", сподели още Кьосев.