ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21305404 www.24chasa.bg

Денислава Глушкова с убедителна победа в Сърбия

1380
Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Курмушмийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната българка взе първите десет гейма и победи убедително участващата с "уайлд кард" Хава Кейлър с 6:0, 6:1 за 67 минути.

16-годишната Кейлър, която дебютира при жените в състезанията на Международната федерация по тенис ITF в края на март през този сезон, все пак успя да спечели гейм, след като в първите си четири мача от веригата досега допусна четири загуби с по 0:6, 0:6.

Софиянката очаква победителката от мача между поставената под номер 1 Катинка фон Дайхман (Лихтенщайн) и Габриела Се (Бразилия).

Денислава Глушкова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)