ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта във В...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21305602 www.24chasa.bg

Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов за успехите на Световното по бокс

1032
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Киуан извоюва сребърен медал в категория до 75 кг, а Росенов се окичи с бронз при 60-килограмовите.

„Благодаря ви за емоциите. Донесохте много радост и гордост на цяла България. Тези успехи са доказателство, че когато във федерацията се работи правилно, идват и медалите", каза Иван Пешев.

За постиженията си двамата ни боксьори ще получат парични награди по Наредба 5 на ММС, съобщиха от пресцентъра на спортното министерство. Премията на Киуан е в размер на 35 000 лева, а тази на Росенов – 25 000 лева. Премии получават и класиралите се до осмо място на шампионата.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Хоел Аррате и Валентин Поптолев.

Председателят на Българската федерация по бокс Красимир Инински сподели, че е доволен от представянето на боксьорите ни. По думите му страната ни разполага с много силни състезатели, които са способни да печелят отличия от най-големите спортни форуми.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия Снимка: Министерство на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)