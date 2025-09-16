България все пак с шанс за медал от световното по борба

България все пак хвана последния влак и получи шанс от световното по борба в Загреб.

Националът Ахмед Магамаев ще спори за бронзово отличие в хърватската столица, след като записа две победи в репешажите на последните категории в свободния стил.

Магамаев започна турнира на 97 кг с победа срещу молдовеца Раду Лефтер със 7:3, след което обаче отстъпи с 3:6 на иранеца Амирали Азарпира. Той стигна до финала на турнира в Хърватия и по този начин даде втори шанс за медал на представителя на България.

В репешажите Магамаев записа две поредни победи. Той спечели с 5:3 срещу Ганкуяг Ганбатар от Монголия, след което тушира индиеца Вики Вики само 44 секунди след началото на схватката. Така довечера българският национал ще спори за бронз с действащия олимпийски шампион Ахмед Тажудинов, който се бори за Бруней.

Днес участието си на турнира стартира първата представителка при дамите Ванеса Георгиева, която преодоля първата си съперничка на 76 кг Кристина Шумова от Русия. В последствие тя загуби с туш срещу шампионката от Панамериканските игри Кайли Уелкър от САЩ, която продължава към четвъртфиналите на турнира.

Утре стартират Биляна Дудова (62 кг) и Юлияна Янева (68 кг).