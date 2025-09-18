Таня Богомилова: Прекосявах цяла София с трамвай за 4 стотинки и се любувах на града

Ако имам силата да оправя два проблема, ще са презастрояването и паркирането. Столицата трябва да диша

От европейското преди 40 г. няма да забравя уникалната публика под дъжда на “Червено знаме” и радостните хора пред хотел “Родина”

Таня Богомилова е първата и единствена българка с олимпийска титла в плуването. Триумфира със златото на 100 м бруст в Сеул през 1988 г. Избрана за спортистка №1 на България за същата година след най-успешния сезон в българската олимпийска история. Има сребро и бронз от световното първенство в Мадрид през 1986 г. Навършват се и 40 г. от изключителния ѝ успех на домашното европейско първенство в София през 1985-а. Тя печели златото на 200 м бруст и единствена нарушава пълната доминация на плувкините от ГДР – всички останали титли (14 от 15) са за тях. Родена е в София на 30 юни 1964-а. През 2025 г. е удостоена със званието "Почетен гражданин" на София. Предлагаме ви специално интервю с най-успешния български спортист в историята на плуването.

- Госпожо Богомилова, за какво се сещате, като чуете София?

- Красива столица. Но вече и много динамична. В миналото беше спокоен град. И движението, и животът. Сега не е така. Но това е моят град и аз го обичам. Трябва да се грижим заедно за него, да не бъдем безразлични и всеки да дава своя принос да бъде по-добро място за живеене, защото това е домът ни.

- Кои са любимите ви места в града? Има ли нещо, което много обичате още от малка?

- Като дете пътувах от край до край с трамвай, за да ходя на тренировки. Прекосявах цялата столица. Трамвай 4 и трамвай 10. От “Красна поляна” от предпоследната спирка до крайната спирка на басейна на ЦСКА. Пътувах по час и нещо с трамвайчето. Билетчето беше 4 стотинки, а на автобуса 6 стотинки. Тогава трамваят минаваше през университета. Правеше ми впечатление всичко - пътувах и се любувах. Това са от най-хубавите спомени, които няма да забравя никога.

По онова време най-много се захласвахме по музея на Георги Димитров - беше си култово място в центъра. Мама и тате са ме водили, редили сме се на опашка, за да вляза вътре и да гледам. Все пак това е част от историята на България и независимо кой в какъв строй е живял, хубаво е да я познаваме и да се учим от нея.

Най-лесно е да се руши, но за да се движим напред, е важно да се грижим и за съхранението на богатата си история, вместо да унищожаваме всичко.

- Кои са вашите най-незабравими спомени от европейското първенство в София преди 40 години?

- Изумителната публика. Няма да я забравя никога. В онзи дъждовен, студен ден невероятната публика не мръдна от трибуните - с чадъри, дъждобрани, кой каквото имаше, за да се пази от дъжда. Но хората не мръднаха. Очакваха нашите плувания. Чакаха с вълнение и моите плувания, защото се очакваше медал. Знаеше се, че мога да се преборя, но никой не предполагаше, че медалът ще е златен. С плуванията, които правех, знаех къде се намирам, знаех, че трите основни конкурентки бяхме на едно ниво и вече беше въпрос на надлъгване. Това беше моят начин да ги сразя - на домашен терен. Казват, че у дома и стените помагат. Вярно е! Публиката страшно много ми помогна - крещеше с моите движения на плуване, като се показвах над водата, чувах “уау-уау”. Това те надъхва. Уникално изживяване пред пълните трибуни на басейна в София.

Но не беше само там. Целият отбор спяхме в хотел “Родина”. Там също имаше страшно много хора. Това също няма да го забравя никога. Чакаха ни целият автобус. Посрещнаха ни с възгласи, крясъци: “Победа”, “Шампиони”... Още като тръгвахме от басейна, не ни оставяха да се качим на автобуса. Неописуема радост - всеки иска да те докосне, да се снима с теб. Незабравими мигове, които ще помня до гроб. Надявам се да ги преживеят повече хора.

Спираха ме постоянно и навсякъде. Това много ме притесняваше. Даже се чувствах неудобно, защото не бях свикнала с такова внимание. Казвах им: “Ама ние сме спортисти, това ни е работата. Аз съм най-обикновен човек. Човек като всеки от вас, като всеки, успял в живота с неговата си професия.” Но нашето е видимо. А радостта на хората за мен беше невиждана.

Никога не се чувствах звезда, но бях щастлива. А и както казваме и днес - видимите успехи и гордостта на България са спортистите, посланиците на страната ни.

- Удостоена сте със званието “Почетен гражданин на София”, какво значи за вас това признание с днешна дата?

- Щастлива и удовлетворена съм. И благодарна, че успях да стана и почетен гражданин на своя град. За мен това е голямо признание. Но пък призванието е друго - продължавайки да се занимаваме с нашия любим спорт, сега най-голямото удовлетворение е, ако успеем да направим от младите добри спортисти, добри хора, личности, които да са гордост на София и България. Чрез спортните посланици се вижда по света какво представлява България. Спортът дава възможности да се изграждат достойни личности. И не казвам, че специално трябва да е плуване.

Просто децата и младите хора трябва да се занимават със спорт, а по този начин нацията е по-здрава. Изгражда култура, учи те да се храниш по-здравословно. Никой не казва, че трябва да се правят диети, трябва да изграждаме култура у децата си. Никой не казва и че те трябва да стават големи спортисти. Но спортната култура е изключително важна. Затова и държавата трябва да обръща много по-голямо внимание на спорта, не само когато под прожекторите е конкретен успех.

Големият позитив по наше време бе, че държавата стоеше зад нас. Постоянно бяхме на лагери, а издръжката на спортистите се поемаше от държавата. А сега родителите трябва да си плащат. По този начин губим талантите.

България си е същата прекрасна страна на таланти, отношението към спорта е различно. И трябва да се промени.

- Ако имахте силата да промените две приоритетни неща в родния си град София, кои биха били те?

- Интересен въпрос. Първо ми изниква презастрояването. Може би щях да спра строенето на всичко, което задушава София. И второто - паркирането. Този проблем трябва да бъде оправен. Но бих акцентирала върху спирането на застрояването. И София да има зеленина. София трябва да диша.