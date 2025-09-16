Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 догодина

Това, което се очакваше, вече е факт. Никола Цолов ще бъде пилот във Формула 2 през следващия сезон.

Вторият в крайното генерално класиране и рекордьор по победи във Формула 3 ще бъде състезател на испанския отбор "Кампос рейсинг", в който е и в момента.

Цолов е бивш шампион в испанската Формула 4. В първите си два сезона във Формула 3 караше за ART Grand Prix. Спечели спринтовете в Монако и Австрия миналата година и в Бахрейн през този сезон. Успехите му в основни състезания са в Унгария (2024) и този сезон в Монако.