Звездата на "Атлетико" аут за мача с "Ливърпул"

"Атлетико" (Мадрид) ще бъде без аржентинския нападател Хулиан Алварес за гостуването си срещу английския "Ливърпул" в сряда в Шампионската лига.

Футболистът продължава да се възстановява от дискомфорта, който го извади от терена по време на последния мач на тима в Ла Лига срещу "Виляреал", съобщиха от клуба.

25-годишният Алварес, който реализира един гол в четири двубоя от началото на сезона, беше заменен на почивката при домакинската победа на мадридчани над "Виляреал" с 2:0 в събота.

Тиаго Алмада, Хосе Мария Хименес, Алекс Баена и Джони Кардосо също отпаднаха от 22-членния състав на старши треньора Диего Симеоне за гостуването на "Анфийлд".