Италиански клуб под съдебен контрол заради връзки с мафията

Италианският футболен клуб от трета дивизия "Кротоне" е поставен под съдебно управление за една година, тъй като полицията е открила "достатъчно доказателства" за проникване на мафията в делата на клуба, съобщи Ройтерс.

"Кротоне", базиран в южния регион Калабрия, дом на могъщата мафия Ндрангета, в момента е седми в група C на Серия C, с пет точки от четири мача, предава БТА.

"Кротоне" игра в елитната серия "А" два поредни сезона преди почти 10 години и още веднъж през 2020-2021 г.

Решението означава, че клубът ще продължи спортните си дейности, но под надзора на назначени от съда администратори. Самият клуб не е обект на разследване.

Прокуратурата на град Катандзаро заяви в изявление, че ФК "Кротоне" е бил "подложен през последното десетилетие, пряко или поне косвено, на условия на сплашване и подчинение от членове на местните кланове Ндрангета".

Местната мафия е проникнала, по-специално, в охранителните и билетните операции на клуба, а режимът на съдебна администрация се очаква да помогне за насочването на икономическите дейности обратно в законен път, заявиха прокурорите.

Проникването на мафията в италианския футбол, включително доходоносния бизнес с мърчандайзинг и билети, е добре познато явление, като последните разследвания са насочени към ултра фен групи на топ клубовете "Интер" и "Милан".