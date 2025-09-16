Габриела Петрова не стигна до финалите на световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Габриела Петрова не успя да преодолее квалификациите на троен скок на световното първенство по лека атлетика в Токио.

Европейската вицешампионка в зала от Прага 2015 Петрова завърши на 14-о място в пресявките с 13,86 метра, колкото постигна и 13-ата Довиле Килти (Литва).

Само четири състезателки преодоляха квалификационната норма от 14,35 метра, а най-добър резултат постигна световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Леянис Перес Ернандес (Куба) с 14,66 метра. Олимпийската шампионка, световна рекордьорка и защитаваща титлата си Юлимар Рохас (Венецуела) беше втора с 14,49 метра.

С последен 12-и резултат от 14,00 метра във финала влезе туркинята Тогба Данъшмаз.

Петрова беше последната от българския отбор, която стартира на шампионата в японската столица. Преди нея европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков се класира за финала на скок дължина при мъжете, а в квалификациите отпаднаха Пламена Миткова (скок дължина) и Тихомир Иванов (скок височина).