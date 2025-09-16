“Барселона” пак напира за Холанд

“Барселона” на няколко пъти не успя да привлече Ерлинг Холанд, но каталунците изобщо не са се отказали головата машина на Норвегия да се озове на “Камп Ноу”. Според последните информации президентът на шампиона на Испания Жоан Лапорта иска да докара блондина в “Барса” още през следващия сезон като заместник за Роберт Левандовски.

Каталунският бос не се притеснява от откупната клауза на Холанд, който има договор с “Манчестър Сити” до 2034 г. В Испания твърдят, че “Барселона” може да предложи заплата от 400 хил. евро на седмица на вездесъщия Ерлинг, който вече счупи редица рекорди не само на клубно, но и на национално ниво.

В същото време британската музикална звезда Ед Шийрън ще стане поредният изпълнител, който ще бъде рекламиран чрез фланелките на “Барселона” по време дербито с “Реал” (Мадрид). Първото Ел Класико за сезон 2025/26 ще се играе на 26 октомври.