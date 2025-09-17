Само 6-има по-малко чужденци в елита след новото правило

48,2% от футболистите в Първа лига не са от България, най-много са бразилците

Преди започването на новия сезон в т.нар. роден елит БФС обяви новото правило “4”, според което във всеки мач от Първа лига клубовете трябва да започват минимум с 4 български футболисти сред титулярите. В групата за конкретния двубой трябва да фигурират по 5 български футболисти, като един от тях ще бъде до 21 години. А ако това не бъде спазено - отборите няма да получат пари от фонд “Солидарност”, равняващи са на 400 000 лева. Всичко това бе направено с цел клубовете у нас да разчитат на малко по-малко чужденци. И респективно да се дава шанс да повече българи, с което да се засили и конкуренцията в националния ни отбор. 5 клуба от елита решиха още преди сезона да не спазват правилото - “Лудогорец”, “Левски”, ЦСКА, ЦСКА 1948 и “Берое”, респективно да не получат сумата от близо половин милион.

След края на трансферния прозорец у нас, който затвори на 8 септември, вече може на добием и по-ясна представа дали новото правило дава резултат. Е, май не. Към днешна дата чужденците, подвизаващи се в родния елит, са 199. Или иначе казано, 48,2% от всички в Първа лига. Това показват данни на Transfermark. Най-много чужденци притежава 14-кратният шампион на България - “Лудогорец” - 21. Следват ЦСКА 1948 и “Берое” с 19. А в “Левски” и ЦСКА са 16. Най-малко пък има в “Ботев” (Враца) и “Арда”, съответно 7 и 8.

В сравнение с предната кампания играчите извън България у нас са с 6-има по-малко. През февруари 2025 г., когато клубовете у нас бяха комплектували отборите си за заключителната част от сезона, чужденците са 206. А тогава като процентна стойност числото им бе 51,4.

В клубовете от т.нар. роден елит играят футболисти от 62 различни националности, без България.

Разбира се, най-много чужденци по нашите терени има от Бразилия - 38 играчи. Следват испанците (13), французите (12) и португалците (11).

Иначе в елита ни ритат и футболисти от доста екзотични дестинации, като Екваториална Гвинея, Мавритания, Коморски острови и други.

В същото време “Левски” за първи път от началото на сезона ще напълни стадиона си и за мач от родния елит. В петък “Георги Аспарухов” ще се пръска по шевовете и на трибуните в дербито срещу “Лудогорец” ще има 18 хил. зрители. Така “сините” за 4-и път през кампанията ще напълнят стадиона си, като предните три бяха в европейските мачове.

Срещата между “Левски” и разградчани е изключително важна, тъй като при успех столичани ще дръпнат 5 точки на върха. За първи път от доста време дори и букмейкърите дават предимство за “сините” и тимът на Хулио Веласкес е сочен за фаворит въпреки в пъти по-скъпия тим на Руи Мота.

